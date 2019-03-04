Вертолет санавиации доставил в больницу Твери троих пострадавших в аварии под Кашином. Двоих пациентов отправили в реанимацию, одну — в отделение сочетанной травмы. В течение дня всех пострадавших планируют перевести под постоянное наблюдение реаниматолога в отделение сочетанной травмы.

Вертолет санавиации доставил в больницу Твери троих пострадавших в аварии на трассе Кашин — Калязин. Двоих пациентов отправили в реанимацию, одну — в отделение сочетанной травмы. В течение дня всех пострадавших планируют перевести под постоянное наблюдение реаниматолога в отделение сочетанной травмы, сообщает ГТРК "Тверь".В Центральной районной больнице города Кашин сейчас остаются еще четыре человека. Они находятся в стабильном состоянии средней тяжести. Глава региона поручил Минздраву области оказать пострадавшим всю необходимую помощь.Напомним, ДТП под Кашином произошло 3 марта. Водитель Nissan Almera выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом. В результате происшествия пострадали десять человек. Твоих отпустили домой сразу после оказания помощи. Игорь Руденя поручил провести детальное расследование ДТП и проверку компании, которая осуществляла пассажирские перевозки.В настоящий момент СК возбудил уголовное дело из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным следователей, автобус имел ряд технических неисправностей, но несмотря на это был допущен к эксплуатации. Кроме того, перевозчик ООО "Интершина" не имел разрешения на перевозку пассажиров. В конце прошлого года по факту оказания услуг ненадлежащего качества в отношении компании уже возбуждали уголовное дело.Расследование инцидента продолжается. Все обстоятельства и подробности ДТП установит следствие.