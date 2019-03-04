По очень многим признакам, я уже более чем уверена, что его (Сергея Скрипаля) просто нет в живых, - заявила в эфире телеканала Россия 24 племянница экс-офицера ГРУ Виктория Скрипаль.

"По очень многим признакам, я уже более чем уверена, что его (Сергея Скрипаля) просто нет в живых", - заявила в эфире телеканала "Россия 24" племянница экс-офицера ГРУ Виктория Скрипаль.Она сообщила, что ее семья "много и постоянно" задает вопросы британской стороне, и что они хотели бы увидеть и услышать своих родственников.Хотя бы мама Сергея имеет право услышать своего сына.Все ответы сводятся к одному: "Вы должны нам верить, но картинку мы вам не покажем"."И почему-то мы должны всем верить на слово", — заключает Виктория. При том, что Британия России на слово верить не хочет, добавляет она.Ранее сообщалось, что, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Россия ведет собственное расследование "дела Скрипалей".Сегодня, 4 марта, исполняется ровно год с инцидента в Солсбери. Британия обвинила Россию в отравление газом "Новичок" Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Москва эти обвинения отрицает. Лондон заявляет, что в покушении виновны двое россиян — Александр Петров и Руслан Боширов. Позднее СМИ сообщили, что под этими именами скрываются сотрудники ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин.Некоторое время спустя после случая со Скрипалями в Солсбери скончалась 44-летняя британка Дон Стерджес. По утверждению британских властей, смерть была вызвана тем же веществом.