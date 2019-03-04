Указ о назначении генерал-майора полиции Романа Плугина был подписан Президентом Российской Федерации 28 февраля.
«Сегодня в Санкт-Петербурге Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев представил руководителям подразделений и сотрудникам регионального главка нового начальника – генерал-майора полиции Романа Плугина. Указ о его назначении был подписан Президентом Российской Федерации 28 февраля», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По словам главы МВД России, Роман Юрьевич хорошо знает специфику работы полиции в мегаполисе. «Уверен, что его богатый практический опыт, организаторские способности будут востребованы и здесь, в новой должности. Позволят нацелить личный состав на эффективное выполнение поставленных задач. Прежде всего имею в виду реализацию национальных проектов, а также приоритеты, обозначенные Президентом в Послании Федеральному Собранию. Об этом шла речь и в ходе итоговой коллегии Министерства за 2018 год»,- заявил Владимир Колокольцев.
Министр внутренних дел Российской Федерации потребовал уделять особое внимание повышению раскрываемости преступлений: «Санкт-Петербург является мировым культурным центром, который ежегодно посещают миллионы туристов. Крайне важно, чтобы они, равно, как и местные жители, чувствовали себя в полной безопасности на улицах и в других общественных местах».
В числе других основных направлений, определенных Министром, – предупреждение преступлений среди несовершеннолетних, борьба с незаконным оборотом наркотиков, обеспечение доступности государственных услуг и контроль за соблюдением служебной дисциплины.
В завершение Владимир Колокольцев вручил Роману Плугину служебное удостоверение, пожелал ему и всему коллективу Главка успехов в работе по обеспечению законности и правопорядка в регионе.
Справочно
Роман Юрьевич Плугин родился 10 марта 1975 года в городе Ставрополе.
В 1996 году окончил Рязанский институт права и экономики МВД России.
Начинал службу в органах внутренних дел оперуполномоченным отделения уголовного розыска РОВД Октябрьского округа г. Рязани.
В 2001 году назначен заместителем начальника межрайонного отдела по экономическим преступлениям, связанным с незаконным оборотом биологических морских ресурсов Северного бассейна и во внешнеэкономической деятельности при УВД Мурманской области.
В октябре 2006 года назначен начальником 4 отдела УБОП КМ ГУ МВД России по Московской области.
В 2009 году – заместитель начальника УУР – начальник ОРЧ КМ по линии УР № 2 ГУ МВД России по Московской области.
В 2010 году окончил Российскую академию госслужбы при Президенте России.
В апреле 2011 года назначен на должность первого заместителя начальника УВД по Зеленоградскому административному округу ГУ МВД России по г. Москве – начальника криминальной милиции.
В июле 2011 года – заместитель начальника УВД по Зеленоградскому административному округу ГУ МВД России по г. Москве – начальник полиции.
В августе 2011 года – заместитель начальника УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве – начальник полиции.
В 2013 году – начальник отдела специальных операций ГУСБ МВД России.
С декабря 2013 года - начальник УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве.
Награжден ведомственными наградами: медалями «За доблесть в службе» и «За боевое содружество».
Указом Президента Российской Федерации от 28 февраля 2019 года Плугин Р.Ю. назначен начальником ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.