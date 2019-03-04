Указ о назначении генерал-майора полиции Романа Плугина был подписан Президентом Российской Федерации 28 февраля.

«Сегодня в Санкт-Петербурге Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев представил руководителям подразделений и сотрудникам регионального главка нового начальника – генерал-майора полиции Романа Плугина. Указ о его назначении был подписан Президентом Российской Федерации 28 февраля», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По словам главы МВД России, Роман Юрьевич хорошо знает специфику работы полиции в мегаполисе. «Уверен, что его богатый практический опыт, организаторские способности будут востребованы и здесь, в новой должности. Позволят нацелить личный состав на эффективное выполнение поставленных задач. Прежде всего имею в виду реализацию национальных проектов, а также приоритеты, обозначенные Президентом в Послании Федеральному Собранию. Об этом шла речь и в ходе итоговой коллегии Министерства за 2018 год»,- заявил Владимир Колокольцев.Министр внутренних дел Российской Федерации потребовал уделять особое внимание повышению раскрываемости преступлений: «Санкт-Петербург является мировым культурным центром, который ежегодно посещают миллионы туристов. Крайне важно, чтобы они, равно, как и местные жители, чувствовали себя в полной безопасности на улицах и в других общественных местах».В числе других основных направлений, определенных Министром, – предупреждение преступлений среди несовершеннолетних, борьба с незаконным оборотом наркотиков, обеспечение доступности государственных услуг и контроль за соблюдением служебной дисциплины.В завершение Владимир Колокольцев вручил Роману Плугину служебное удостоверение, пожелал ему и всему коллективу Главка успехов в работе по обеспечению законности и правопорядка в регионе.СправочноРоман Юрьевич Плугин родился 10 марта 1975 года в городе Ставрополе.В 1996 году окончил Рязанский институт права и экономики МВД России.Начинал службу в органах внутренних дел оперуполномоченным отделения уголовного розыска РОВД Октябрьского округа г. Рязани.В 2001 году назначен заместителем начальника межрайонного отдела по экономическим преступлениям, связанным с незаконным оборотом биологических морских ресурсов Северного бассейна и во внешнеэкономической деятельности при УВД Мурманской области.В октябре 2006 года назначен начальником 4 отдела УБОП КМ ГУ МВД России по Московской области.В 2009 году – заместитель начальника УУР – начальник ОРЧ КМ по линии УР № 2 ГУ МВД России по Московской области.В 2010 году окончил Российскую академию госслужбы при Президенте России.В апреле 2011 года назначен на должность первого заместителя начальника УВД по Зеленоградскому административному округу ГУ МВД России по г. Москве – начальника криминальной милиции.В июле 2011 года – заместитель начальника УВД по Зеленоградскому административному округу ГУ МВД России по г. Москве – начальник полиции.В августе 2011 года – заместитель начальника УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве – начальник полиции.В 2013 году – начальник отдела специальных операций ГУСБ МВД России.С декабря 2013 года - начальник УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве.Награжден ведомственными наградами: медалями «За доблесть в службе» и «За боевое содружество».Указом Президента Российской Федерации от 28 февраля 2019 года Плугин Р.Ю. назначен начальником ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.