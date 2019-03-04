Глава ведомства проведет совещание в ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, на котором представит личному составу нового руководителя – генерал-майора полиции Романа Плугина.

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев прибыл в Санкт-Петербург. Глава ведомства проведет совещание в ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, на котором представит личному составу нового руководителя – генерал-майора полиции Романа Плугина», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.