У Алексея и Ольги восемь детей: 3 сына и 5 дочерей

У Алексея и Ольги восемь детей: 3 сына и 5 дочерейПрезидент России подписал Указ о награждении орденом «Родительская слава» семью из Коврова. Высокую награду присудили супругам Молчановым за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.У Алексея и Ольги восемь детей: 3 сына и 5 дочерей. В их семье всегда царит мир и взаимоуважение, все дети растут в любви и гармонии.Семьях Молчановых – активная, энергичная и целеустремлённая. Они побеждали во Всероссийском конкурсе «Семья года-2017», а также становились дипломантами в конкурсе оргкомитета по проведению «Года семьи-2008» и конкурса семейного творчества «Талантов дружная семья». Дважды супругов награждали Почетным знаком «Родительская слава Земли Владимирской».