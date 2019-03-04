В общей сложности они украли 10 аккумуляторов

В общей сложности они украли 10 аккумуляторовВо Владимире двоих местных жителей подозревают в серьезной краже. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.С сентября по декабрь прошлого года в полицию поступило несколько сообщений о пропаже аккумуляторов, которые обеспечивают функционирование световых элементов на дорожных знаках, применяемых в ходе ремонта Пекинки. Кроме того, злоумышленники стащили и аккумулятор строительного трактора, припаркованного у дороги.В общей сложности они украли 10 аккумуляторов. Сумма материального ущерба превысила 140 тысяч рублей.Обвиняемые, пользуясь моментом, когда оборудование оставляли без присмотра, похищали его и скрывались. Похищенное они продавали, а деньги тратили на личные нужды.Материалы уголовного дела направлены в суд.