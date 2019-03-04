На соревнования приехали более 600 спортсменов из 20 стран мира

На соревнования приехали более 600 спортсменов из 20 стран мираАбуязид Манцигов, представлявший Владимирскую область на международном турнире «Дан Колов и Никола Петров» в Болгариии, вернулся с победой. Спортсмен завоевал золотую медаль по греко-римской борьбе.В финале владимирский борец со счетом 6:1 победил Айка Мнацаканяна, выступавшего за страну-хозяйку турнира, и отобрался на чемпионат Европы по греко-римской борьбе, который пройдет в апреле этого года.Международный турнир по вольной, греко-римской и женской борьбе проходил в городе Русе. На соревнования приехали более 600 спортсменов из 20 стран мира. Владимирскую область в составе российской сборной представлял лишь Абуязид Манцигов.