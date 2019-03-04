Торгово-промышленная палата намерена всерьез взяться за борьбу с дистиллятом

Торгово-промышленная палата намерена всерьез взяться за борьбу с дистиллятомТоргово-промышленная палата Владимирской области выходит на войну с предпринимателями, продающих безакцизное некачественное дизтопливо.Из-за махинаций недобросовестных владельцев заправок в 2018 году региональный дорожный фонд недополучил около 700 миллионов рублей.Региональный бизнес-омбудсмен Дмитрий Третьяков считает, что столь серьезная проблема с топливом возникли из-за недобросовестной конкуренции. Операторы топливного рынка считают, что раз проверки проходят всего несколько раз за год, то в перерывах можно и нарушить правила.Чтобы остановить торговлю некачественными нефтепродуктами необходимо обратить внимание на закон о госзакупках. Главный критерий в них - цена, а не качество. Из-за этого государственные и муниципальные контракты достаются поставщикам контрафактного топлива. Общественники хотят добиться введения института предквалификации в отношении потенциальных участников торгов.Только общими усилиями бизнеса, власти и общественных организаций Владимирская область может стать «чистой» от контрафакта.