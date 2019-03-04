Большая часть представленных экспонатов передана музею вдовой поэта Галиной Николаевной Фатьяновой
Большая часть представленных экспонатов передана музею вдовой поэта Галиной Николаевной Фатьяновой
5 марта 2019 года исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося поэта-песенника, нашего земляка Алексея Ивановича Фатьянова (5.03.1919–13.11.1959). В честь этого юбилея Владимиро-Суздальский музей-заповедник открывает выставку «Человек-Песня» – так метко назвал его в дарственной надписи на своей книге поэт-фронтовик Марк Шехтер. С годами это определение не утратило актуальности, ведь песни на стихи Фатьянова любимы уже не одним поколением слушателей.
Родился Алексей Фатьянов в деревне Малое Петрино, входящей теперь в черту города Вязники Владимирской области. Начало профессиональной деятельности Алексей Иванович относил к дате вступления в ряды Красной Армии, а точнее – к началу войны. В своей автобиографии поэт признавался: «Только тогда я стал писать много и получал всяческую поддержку и поощрения в гуще красноармейских масс. Стал писать стихи, которые узнал фронт... песни, которые узнал и запел Советский Союз».
С 1947 г. Алексей Фатьянов состоял в Союзе писателей СССР, однако в послевоенные годы был известен не только как автор стихов и песен, но и как актёр театра Красной Армии. Проживая в Москве, Фатьянов был частым гостем на своей малой родине – в Вязниках и Владимире.
Выставка Владимиро-Суздальского музея-заповедника знакомит посетителей с основными этапами творческого пути Алексея Фатьянова. Большая часть представленных экспонатов передана музею вдовой поэта Галиной Николаевной Фатьяновой. Среди них – уникальные рукописи и черновики известных стихотворений, боевые награды, фотографии, документы и книги с автографами знаменитых поэтов-песенников – друзей и коллег Алексея Ивановича.
Выставка работает до 21 апреля 2019 года. Стоимость билетов – 60 рублей.
Стоимость льготного билета (для учащихся и студентов старше 16 лет, пенсионеров – граждан РФ и стран СНГ, членов Российского военно-исторического общества) – 30 рублей.