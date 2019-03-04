Большая часть представленных экспонатов передана музею вдовой поэта Галиной Николаевной Фатьяновой

Большая часть представленных экспонатов передана музею вдовой поэта Галиной Николаевной Фатьяновой5 марта 2019 года исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося поэта-песенника, нашего земляка Алексея Ивановича Фатьянова (5.03.1919–13.11.1959). В честь этого юбилея Владимиро-Суздальский музей-заповедник открывает выставку «Человек-Песня» – так метко назвал его в дарственной надписи на своей книге поэт-фронтовик Марк Шехтер. С годами это определение не утратило актуальности, ведь песни на стихи Фатьянова любимы уже не одним поколением слушателей.Родился Алексей Фатьянов в деревне Малое Петрино, входящей теперь в черту города Вязники Владимирской области. Начало профессиональной деятельности Алексей Иванович относил к дате вступления в ряды Красной Армии, а точнее – к началу войны. В своей автобиографии поэт признавался: «Только тогда я стал писать много и получал всяческую поддержку и поощрения в гуще красноармейских масс. Стал писать стихи, которые узнал фронт... песни, которые узнал и запел Советский Союз».С 1947 г. Алексей Фатьянов состоял в Союзе писателей СССР, однако в послевоенные годы был известен не только как автор стихов и песен, но и как актёр театра Красной Армии. Проживая в Москве, Фатьянов был частым гостем на своей малой родине – в Вязниках и Владимире.Выставка Владимиро-Суздальского музея-заповедника знакомит посетителей с основными этапами творческого пути Алексея Фатьянова. Большая часть представленных экспонатов передана музею вдовой поэта Галиной Николаевной Фатьяновой. Среди них – уникальные рукописи и черновики известных стихотворений, боевые награды, фотографии, документы и книги с автографами знаменитых поэтов-песенников – друзей и коллег Алексея Ивановича.Выставка работает до 21 апреля 2019 года. Стоимость билетов – 60 рублей.Стоимость льготного билета (для учащихся и студентов старше 16 лет, пенсионеров – граждан РФ и стран СНГ, членов Российского военно-исторического общества) – 30 рублей.