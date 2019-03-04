Сумма ущерба, причиненного собственнику, превысила 140 000 рублей.

Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру завершено расследование уголовного дела в отношении 29 и 31-летнего местных жителей. Мужчины подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Как сообщалось ранее, с сентября по декабрь прошлого года в полицию поступило несколько сообщений о хищении аккумуляторов, обеспечивающих функционирование световых элементов на дорожных знаках, применяемых в ходе ремонта федеральной автодороги. В одном из случаев предметом преступного посягательства стал аккумулятор строительного трактора, припаркованного у дороги.В общей сложности были похищены десять аккумуляторов. Сумма материального ущерба, причиненного собственнику, превысила 140 000 рублей.Фигуранты были задержаны полицейскими в конце декабря прошлого года в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий.По версии следствия, обвиняемые, пользуясь моментом, когда оборудование оставалось без присмотра, похищали его и скрывались. Впоследствии похищенное они реализовали, а денежные средства тратили на личные нужды.На период следствия в отношении фигурантов была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.