А уровень безработицы составил лишь 0,9%

А уровень безработицы составил лишь 0,9%В администрации Владимирской области сообщают, что в регионе заметно повысился жизненный уровень населения. Средняя зарплата в 2018 году выросла на 9,6% и составила 31265 рублей. Регион поднялся на 9 место в Центральном федеральном округе.Кроме того, в 2018 году зафиксировали рекордный рост рынка ипотечного кредитования. В области выдали более 11 тысяч кредитов на общую сумму 19,6 миллиардов рублей. Это на 72% выше аналогичного периода прошлого года.В 2018 году трудоустроили 28569 человек, более 2100 безработных прошли профессиональное обучение или получили дополнительное профессиональное образование, услуги по профориентации, социальной адаптации, психологической поддержке предоставили более чем 40 тысячам жителям региона. Уровень безработицы на конец 2018 года составил 0,9%.