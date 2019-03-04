Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился с президентом Евангелистской ассоциации Билли Грэма Франклином Грэмом. Стороны обсудили, среди прочего, российско-американские отношения.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился с президентом"Евангелистской ассоциации Билли Грэма" Франклином Грэмом. Стороны обсудили,среди прочего, российско-американские отношения.Володин и Грэм говорили о возможности активизации контактовмежду Госдумой и американским Конгрессом, обсудили гуманитарные проекты и вцелом состояние российско-американских отношений.Франклин Грэм родился 14 июля 1952 года, его отец Билли Грэм– один из наиболее влиятельных американских религиозных деятелей, пасторбаптистской церкви, проповедник, духовный советник американских президентов отГарри Трумэна до Барака Обамы. В 80-90-е годы он не раз приезжал с визитами вСССР.С 1979 года Франклин Грэм возглавляет благотворительнуюорганизацию "Сума самаритянина"; с 1989 года участвовал в работе"Евангелистской ассоциации имени Билли Грэма", в 2002 году стал ее президентом.В 2015 году Грэм прилетал в Россию, он встречался с президентомВладимиром Путиным и патриархом Кириллом. За год до этой поездки в России он написал большую статью о Путине.Призываю молиться о президенте России, защищающемтрадиционное христианство. Когда я был молодым человеком, мы переживали, чтомир станет безбожным под влиянием коммунизма, но коммунизм пал, а безбожиеникуда не делось.Грэм так высказывался о встрече Путина и Трампа, прошедшей в июле 2018 года в Хельсинки:"Я бы скорее пошел на политический риск ради защиты мира, чем рисковалмиром ради политических целей".Американский евангелист глубоко переживает происходящие наУкраине события. "Россия и Украина –соседи, многие русские живут на Украине, а многие украинцы живут в вашейстране. России нужна Украина, то же можно сказать и об Украине", – говорит Грэм.Говоря про свою страну, Грэм напоминает, что у США есть 200лет опыта демократии. Но демократия, по мнению евангелиста, подходит не всем: в Штатах она коррумпирована и работает с трудом.