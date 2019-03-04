Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился с президентом
Евангелистской ассоциации Билли Грэма Франклином Грэмом. Стороны обсудили,
среди прочего, российско-американские отношения.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился с президентом
"Евангелистской ассоциации Билли Грэма" Франклином Грэмом. Стороны обсудили,
среди прочего, российско-американские отношения.
Володин и Грэм говорили о возможности активизации контактов
между Госдумой и американским Конгрессом, обсудили гуманитарные проекты и в
целом состояние российско-американских отношений.
Франклин Грэм родился 14 июля 1952 года, его отец Билли Грэм
– один из наиболее влиятельных американских религиозных деятелей, пастор
баптистской церкви, проповедник, духовный советник американских президентов от
Гарри Трумэна до Барака Обамы. В 80-90-е годы он не раз приезжал с визитами в
СССР.
С 1979 года Франклин Грэм возглавляет благотворительную
организацию "Сума самаритянина"; с 1989 года участвовал в работе
"Евангелистской ассоциации имени Билли Грэма", в 2002 году стал ее президентом.
В 2015 году Грэм прилетал в Россию, он встречался с президентом
Владимиром Путиным и патриархом Кириллом. За год до этой поездки в России он написал большую статью о Путине.
Призываю молиться о президенте России, защищающем
традиционное христианство. Когда я был молодым человеком, мы переживали, что
мир станет безбожным под влиянием коммунизма, но коммунизм пал, а безбожие
никуда не делось.
Грэм так высказывался о встрече Путина и Трампа, прошедшей в июле 2018 года в Хельсинки:
"Я бы скорее пошел на политический риск ради защиты мира, чем рисковал
миром ради политических целей".
Американский евангелист глубоко переживает происходящие на
Украине события. "Россия и Украина –
соседи, многие русские живут на Украине, а многие украинцы живут в вашей
стране. России нужна Украина, то же можно сказать и об Украине", – говорит Грэм.
Говоря про свою страну, Грэм напоминает, что у США есть 200
лет опыта демократии. Но демократия, по мнению евангелиста, подходит не всем: в Штатах она коррумпирована и работает с трудом.