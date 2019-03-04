Принцип невмешательства в дела других государств должны разделять все страны, сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя ситуацию вокруг Венесуэлы. Мировое сообщество должно понимать, что так, как сегодня поступят с Боливарианской республикой, могут завтра поступить с другими странами.

Принцип невмешательства в дела других государств должны разделять все страны, сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя ситуацию вокруг Венесуэлы. Мировое сообщество должно понимать, что так, как сегодня поступят с Боливарианской республикой, могут завтра поступить с другими странами.Володин выступил с осуждением агрессивной политики США на международной арене. "Вес нашей страны и Китая, думаю, достаточен для того, чтобы остановить фактически развернутую агрессию против Венесуэлы", – сказал спикер Госдумы 4 марта в интервью телеканалу "Россия 24".Законодатель напомнил о произошедшем в Ливии, Ираке, о том, что некоторые страны пытались сотворить в Сирии. "Благодаря России это было остановлено", – подчеркнул законодатель.Володин с сожалением отметил, что США, которые многого достигли в экономике, в политике ведут себя крайне агрессивно. "Хотелось бы, чтобы как можно больше стран пришли к пониманию, что сегодня так поступят с Венесуэлой, завтра так поступят с ними", – заявил председатель нижней палаты.Россия, подчеркнул он, соблюдает принцип невмешательства в дела других стран. Володин выразил надежду, что другие государства также будут следовать этой норме.Он напомнил о декларации, которую парламентарии приняли в Дакке (Бангладеш), хотя американцы и британцы не стали ее поддерживать. Тем не менее, 95% законодателей со всего мира проголосовали за документ."Это были европейские парламенты, где главный смысл сводился к одному:нельзя вмешиваться в суверенные дела государств. Мы основываем свою политику на этом", – отметил спикер.В конце января Соединенные Штаты спровоцировали острый политический кризис в Венесуэле. Вашингтон признал главой государства оппозиционного лидера Хуана Гуайдо. Россия, Китай, Куба и другие страны выступили с резким осуждением вмешательства во внутренние дела Боливарианской республики.