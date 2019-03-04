Популярная певица регулярно радует поклонников новостями из личной жизни. Ирина Дубцова поделилась сильными эмоциями в Stories своего Instagram-аккаунта.

Популярнаяпевица регулярно радует поклонников новостями из личной жизни. Ирина Дубцоваподелилась сильными эмоциями в Storiesсвоего Instagram-аккаунта.Судя по странице в соцсети, исполнительница ведетнасыщенную событиями, интересную жизни. Так, Ирина Дубцова сообщила фолловерамо том, что ее сыну Артему 3 марта исполнилось 13 лет.Артистка поделилась трогательными кадрами с торжества,дополнив их комментариями. Кроме того, Ирина Дубцова выложила короткое видео споющей ведущей Ольгой Бузовой, отметив, что они возвращаются с концерта вКремле.Также подписчики Дубцовой узнали, что она любитиностранные сериалы. В частности, "Игру престолов". Один из эпизодов киносагизнаменитость очень страстно прокомментировала в соцсети.В Stories она показала фрагментфильма. За кадром от кровожадного героя при этом слышится: "Принесите мне егоголову!". На страшные словам реагирует эмоциональной репликой. "Козел,вот козел, а?! Ужас… Ну, нет, пожалуйста…", – прокомментировала эпизод звезда.Напомним, ранее в феврале сообщила, чтосильно заболела во время гастрольного тура. Исполнительница призналась,что петь на сцене с высокой температурой, – для нее настоящий "ад". Онадобавила, что в свободное от работы время лежит в постели и смотрит сериалы.