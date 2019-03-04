Популярная
певица регулярно радует поклонников новостями из личной жизни. Ирина Дубцова
поделилась сильными эмоциями в Stories
своего Instagram-аккаунта.
Популярная
певица регулярно радует поклонников новостями из личной жизни. Ирина Дубцова
поделилась сильными эмоциями в Stories
своего Instagram-аккаунта.
Судя по странице в соцсети, исполнительница ведет
насыщенную событиями, интересную жизни. Так, Ирина Дубцова сообщила фолловерам
о том, что ее сыну Артему 3 марта исполнилось 13 лет.
Артистка поделилась трогательными кадрами с торжества,
дополнив их комментариями. Кроме того, Ирина Дубцова выложила короткое видео с
поющей ведущей Ольгой Бузовой, отметив, что они возвращаются с концерта в
Кремле.
Также подписчики Дубцовой узнали, что она любит
иностранные сериалы. В частности, "Игру престолов". Один из эпизодов киносаги
знаменитость очень страстно прокомментировала в соцсети.
В Stories она показала фрагмент
фильма. За кадром от кровожадного героя при этом слышится: "Принесите мне его
голову!". На страшные словам реагирует эмоциональной репликой. "Козел,
вот козел, а?! Ужас… Ну, нет, пожалуйста…", – прокомментировала эпизод звезда.
Напомним, ранее в феврале сообщила, что
сильно заболела во время гастрольного тура. Исполнительница призналась,
что петь на сцене с высокой температурой, – для нее настоящий "ад". Она
добавила, что в свободное от работы время лежит в постели и смотрит сериалы.