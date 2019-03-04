Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков по итогам февраля. Лучшим вратарем признан голкипер владивостокского Адмирала Антон Красоткин. Его коллега из ярославского Локомотива Илья Коновалов стал лучшим новичком месяца.

Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков по итогам февраля. Лучшим вратарем признан голкипер владивостокского "Адмирала" Антон Красоткин. Его коллега из ярославского "Локомотива" Илья Коновалов стал лучшим новичком месяца.Красоткин провел в феврале восемь матчей, в пяти из которых выиграл, а в четырех — не пропустил. Голкипер отразил 95,24% бросков и отметился сухой серией, которая длилась 153 минуты 12 секунд. Коновалов одержал с клубом четыре победы в семи матчах и отразил 90,48% бросков, также на его счету одна игра на ноль.Лучшим форвардом назван шведский напдающий астанинского "Барыса" Андре Петерссон, который в 10 матчах набрал 12 очков (6 шайб + 6 результативных передач). Лучшим защитником стал игрок "Локомотива" Стаффан Кронвалль, который за месяц защитник набрал 6 (3+3) очков.