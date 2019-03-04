Итоги парламентских выборов, прошедших в Молдавии 24 февраля, подвели в Центризбиркоме. Данные будут переданы Конституционный суд для вынесения вердикта об их законности.

Итоги парламентских выборов, прошедших в Молдавии 24 февраля, подвели в Центризбиркоме. Данные будут переданы Конституционный суд страны, сообщила на заседании ЦИК глава комиссии Алина Руссу.По окончательным подсчетам, Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) получила на национальном уровне 18 мандатов, политический блок ACUM — 14, Демократическая партия Молдавии (ДПМ) — 13, партия "Шор" — пять мандатов. Выборы по одномандатным округам принесли ПСРМ и ДПМ по 17 мандатов, блок ACUM получил 12 мандатов, "Шор" — два мандата. В трех одномандатных округах победили независимые кандидаты. В новый состав парламента вошли 35 социалистов, 30 демократов, 26 членов блока ACUM, семь членов партии "Шор" и три независимых депутата.Теперь Конституционный суд Молдавии в течение пяти дней должен вынести решение о законности парламентских выборов.Прошедшие выборы в молдавский парламент впервые проводились по смешанной избирательной системе. 50 депутатов из 101 избирались по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам. По итогам выборов ни одна из партий не сможет сформировать парламентское большинство.