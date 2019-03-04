Сборная России по хоккею с мячом во втором матче зимней Универсиады в Красноярске разгромила команду Норвегии со счетом 9:1.

Сборная России по хоккею с мячом во втором матче зимней Универсиады в Красноярске разгромила команду Норвегии со счетом 9:1.В составе российской команды дубли оформили Богдан Павенский, Егор Дашков и Сергей Ган, еще по мячу забили Владислав Кузнецов, Михаил Сергеев и Денис Петров. У сборной Норвегии отличился Бендик Серенсен.В другом матче дня сборная Швеции обыграла команду Казахстана со счетом 13:1.Таким образом по итогам двух туров россияне имеют четыре балла в активе и уступают шведам, в активе которых шесть очков после трех игр. Третьими идут финны (два очка после двух матчей), четвертыми — норвежцы (0, 2), пятыми — казахстанцы (0, 3).