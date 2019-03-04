За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 5 человек погибли и 31 получил ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 2 ребенка. В одном случае водитель в момент ДТП находился в состоянии опьянения. Зарегистрировано 428 дорожных происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 57 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Ковровский районПо предварительной информации, 25 февраля 2019 г. в 19:05 на 24 км автодороги «Сенинские Дворики – Ковров – Шуя» водитель автомобиля «IVECO» 1977 г.р. допустил наезд на пешехода 1979 г.р., который двигался по проезжей части в попутном направлении, не имея светоотражающих элементов на одежде. В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.Собинский районПо предварительной информации, 26 февраля 2019 г. в 23:10 на 162 км автодороги М–7 «Волга» водитель автомобиля «ГАЗ – 2834 DE» 1980 г.р., осуществляя движение по крайней правой полосе, во избежание столкновения с впереди идущим автомобилем совершил маневр - поворот влево, в результате чего совершил столкновение с автомобилем «LDV» под управлением водителя 1978 г.р., после чего совершил наезд на стоящий автомобиль «Tatra» под управлением водителя 1960 г.р., который остановился на крайней левой полосе движения для осуществления левого поворота. После столкновения автомобиль «LDV» совершил наезд на автомобиль «Tatra». В результате ДТП водитель автомобиля «LDV» направлен на амбулаторное лечение с диагнозом: ушиб нижних конечностей; водитель автомобиля «ГАЗ – 2834 DE» от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.Петушинский районПо предварительной информации, 27 февраля 2019 г. в 18:25 в г. Покров на улице 3-Интернационала у дома 76 водитель автомобиля «Hyundai Santa Fe» 1954 г.р. не справился с управлением, в результате чего допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Renault» под управлением водителя 1987 г.р. В результате ДТП водитель «Renault» направлен на амбулаторное лечение с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб правого коленного сустава, закрытый перелом предплечья; пассажир автомобиля «Renault» 1966 г.р. направлен на амбулаторное лечение с диагнозом: закрытый перелом 3-й лучевой кости; пассажир автомобиля «Hyundai Santa Fe» 1959 г.р. направлен на амбулаторное лечение с диагнозом: ушиб брюшной стенки, ушиб правого предплечья.Киржачский районПо предварительной информации, 28 февраля 2019 г. в 16:30 в г. Киржач на улице Большая Московская у дома 58 водитель автомобиля «ЗИЛ - АЕ 33241С» 1982 г.р. допустил столкновение с двигающимся впереди в попутном направлении автомобилем «Hyundai Accent» под управлением водителя 1996 г.р. От удара автомобиль «Hyundai Accent» проехал вперед и совершил наезд на пешехода 2006 г.р., который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пешеход, с диагнозом: ушиб правого коленного сустава – направлен на амбулаторное лечение.г. ВладимирПо предварительной информации, 01 марта 2019 г. в 11:45 в г. Владимир на проспекте Строителей у дома 4 водитель автомобиля «Mitsubishi Outlander» 1970 г.р. допустил наезд на пешехода 1998 г.р., который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пешеход с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб правой брови – направлен на амбулаторное лечение.Гусь-Хрустальный районПо предварительной информации, 02 марта 2019 г. в 19:00 на 5 км автодороги «Гусь-Хрустальный – Уршельский» водитель автомобиля «Renault Sandero» 1948 г.р. допустил наезд на неустановленного велосипедиста, который двигался в попутном направлении по краю проезжей части дороги и был без светоотражающих элементов на одежде и велосипеде. В результате ДТП велосипедист от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.г. ВладимирПо предварительной информации, 03 марта 2019 г. в 11:40 в г. Владимире на улице Урицкого у дома 5-А водитель автомобиля «Honda CR-V» 1971 г.р. не справился с управлением, в результате чего допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилями «Lexus RX 300» под управлением водителя 1979 г.р. и «Opel Astra» под управлением водителя 1988 г.р. В результате ДТП пассажир автомобиля «Honda CR-V» 1976 г.р. с диагнозом: повреждение связок правой ключицы – направлен на амбулаторное лечение.