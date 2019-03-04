Актер не выдержал критики пользователей Сети по
поводу его запутанных отношений с супругой Ксений Собчак. Максим Виторган
обрушился на хейтеров с гневной отповедью, не стесняясь в выражениях.
Актер не выдержал критики пользователей Сети по
поводу его запутанных отношений с супругой Ксений Собчак. Максим Виторган
обрушился на хейтеров с гневной отповедью, не стесняясь в выражениях.
Вся страна с
неподдельными интересом продолжает следить за перипетиями в жизни звездно пары.
Однако некоторые россияне не ограничиваются просто чтением новостей о Максиме
Виторгане и его жене.
Многие высказывают свое
мнение напрямую артисту в Instagram. Зачастую комментарии пользователей носят резко критичный и
даже фамильярный характер. "Ну как же так можно? За бабло можно все? Изобразить
обманутого мужа, чтобы пришли на спектакль, а Ксюше заплатил 1 канал. Низко и
стыдно. И зубы, которые изменили речь, не дают улыбнуться нормально… У вас что-то
свое вообще осталось или вы только выполняете указания Ксении Анатольевны? Имидж
ничто, жажда все?" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены –
прим. ред.), – написал один из пользователей соцсети.
Максим Виторган возмутился
такому тону и беспардонному вмешательству в свою личную жизнь постороннего
человека и ответил в грубой жесткой форме с применением нецензурных выражений.
"Какое это все дает вам
моральное право лезть ко мне со "своим мнением" о моей личной жизни?.. В тот
момент, когда вам хочется писать, вы же не делаете это в штаны и не спускаете их
при всех, правильно? Вы терпите. Так с чего вы решили, что с этим процессом вы
не должны терпеть? Идите на форумы тех изданий, где вы читаете про меня всякую…
и испражняйтесь там своим мнением на здоровье. Чего вы ко мне-то претесь с ним?",
"Я не прошу лезть в мою личную жизнь… Я говорю: лезете со своими суждениями по
этому поводу? – Идите… Со всем уважением", – высказался взбешенный Максим
Виторган.
" устроил
шоу "Пусть говорят" у себя в комментариях после того, как его обвинили в пиаре
и в том, что пляшет под дудку Ксюши. Все в итоге были посланы далеко", -
прокомментировал происходящее Telegram-канал "Только никому". Несмотря на негативную
реакцию актера, подписчики не перестали забрасывать его назойливыми вопросами и
комментариями. "Максим, скажите, что это слухи, что вы развелись с Ксюшей?",
"Максим! Выглядишь великолепно. Не грусти и не переживай, она стерва и не
достойна тебя, а у тебя все еще будет", "Ксюша не для семьи... у нее другие
цели и задачи! У каждого своя дорога", – высказали своем мнение фолловеры в аккаунте .