Актер не выдержал критики пользователей Сети по поводу его запутанных отношений с супругой Ксений Собчак. Максим Виторган обрушился на хейтеров с гневной отповедью, не стесняясь в выражениях.

Актер не выдержал критики пользователей Сети поповоду его запутанных отношений с супругой Ксений Собчак. Максим Виторганобрушился на хейтеров с гневной отповедью, не стесняясь в выражениях.Вся страна снеподдельными интересом продолжает следить за перипетиями в жизни звездно пары.Однако некоторые россияне не ограничиваются просто чтением новостей о МаксимеВиторгане и его жене.Многие высказывают своемнение напрямую артисту в Instagram. Зачастую комментарии пользователей носят резко критичный идаже фамильярный характер. "Ну как же так можно? За бабло можно все? Изобразитьобманутого мужа, чтобы пришли на спектакль, а Ксюше заплатил 1 канал. Низко истыдно. И зубы, которые изменили речь, не дают улыбнуться нормально… У вас что-тосвое вообще осталось или вы только выполняете указания Ксении Анатольевны? Имиджничто, жажда все?" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены –прим. ред.), – написал один из пользователей соцсети.Максим Виторган возмутилсятакому тону и беспардонному вмешательству в свою личную жизнь постороннегочеловека и ответил в грубой жесткой форме с применением нецензурных выражений."Какое это все дает вамморальное право лезть ко мне со "своим мнением" о моей личной жизни?.. В тотмомент, когда вам хочется писать, вы же не делаете это в штаны и не спускаете ихпри всех, правильно? Вы терпите. Так с чего вы решили, что с этим процессом выне должны терпеть? Идите на форумы тех изданий, где вы читаете про меня всякую…и испражняйтесь там своим мнением на здоровье. Чего вы ко мне-то претесь с ним?","Я не прошу лезть в мою личную жизнь… Я говорю: лезете со своими суждениями поэтому поводу? – Идите… Со всем уважением", – высказался взбешенный МаксимВиторган." устроилшоу "Пусть говорят" у себя в комментариях после того, как его обвинили в пиареи в том, что пляшет под дудку Ксюши. Все в итоге были посланы далеко", -прокомментировал происходящее Telegram-канал "Только никому". Несмотря на негативнуюреакцию актера, подписчики не перестали забрасывать его назойливыми вопросами икомментариями. "Максим, скажите, что это слухи, что вы развелись с Ксюшей?","Максим! Выглядишь великолепно. Не грусти и не переживай, она стерва и недостойна тебя, а у тебя все еще будет", "Ксюша не для семьи... у нее другиецели и задачи! У каждого своя дорога", – высказали своем мнение фолловеры в аккаунте .