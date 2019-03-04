Актер Владимир Зеленский отвесил крепкую оплеуху президенту Украины Петру Порошенко. Рвущийся во власть юморист жестко унизил главу государства и растоптал остатки его надежды на второй президентский срок.
Актер Владимир Зеленский отвесил крепкую оплеуху президенту Украины Петру Порошенко. Рвущийся во власть юморист жестко унизил главу государства и растоптал остатки его надежды на второй президентский срок.
Триумфальное шествие Зеленского к вершинам большой политики
продолжается. За месяц до президентских выборов комик не только не сдает
позиции, но и укрепляет их. Шокирующие данные последних социологических опросов
опубликовала экспертная группа "Рейтинг".
Оказалось, что уровень одобрения Зеленского растет как на дрожжах. Если
месяц назад социологи фиксировали рейтинг комика на уровне 12-23%, то теперь за
него готовы проголосовать больше четверти тех, кто придет к избирательным
урнам.
На фоне рванувшего вперед с головокружительной скоростью
Петр Порошенко кажется уставшей, выдохшейся клячей. Рейтинг главы государства
уже несколько месяцев топчется вокруг отметки в 15%.
Неудивительно, что нервишки у Порошенко последнее время шалят:
президент чуть ли не каждый день отличается сомнительными
поступками. Неадекватное поведение может обрушить и без того невпечатляющий
рейтинг главы государства.
Так, на одной из встреч с избирателями украинский лидер снял
с женщины шапку и швырнул ей в лицо. В другой раз президент потрепал за нос
мужчину. На фоне Порошенко, да и всех остальных политиков Незалежной, Зеленский
кажется просто верхом адекватности.
Выборы президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. Эксперты
уверены, что основная борьба развернется между , Петром
Порошенко и Юлией Тимошенко. Большинство политологов сходятся во мнении, что
судьба президентского кресла решится во втором туре.