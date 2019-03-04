Актер Владимир Зеленский отвесил крепкую оплеуху президенту Украины Петру Порошенко. Рвущийся во власть юморист жестко унизил главу государства и растоптал остатки его надежды на второй президентский срок.

Актер Владимир Зеленский отвесил крепкую оплеуху президенту Украины Петру Порошенко. Рвущийся во власть юморист жестко унизил главу государства и растоптал остатки его надежды на второй президентский срок.Триумфальное шествие Зеленского к вершинам большой политикипродолжается. За месяц до президентских выборов комик не только не сдаетпозиции, но и укрепляет их. Шокирующие данные последних социологических опросовопубликовала экспертная группа "Рейтинг".Оказалось, что уровень одобрения Зеленского растет как на дрожжах. Еслимесяц назад социологи фиксировали рейтинг комика на уровне 12-23%, то теперь занего готовы проголосовать больше четверти тех, кто придет к избирательнымурнам.На фоне рванувшего вперед с головокружительной скоростьюПетр Порошенко кажется уставшей, выдохшейся клячей. Рейтинг главы государствауже несколько месяцев топчется вокруг отметки в 15%.Неудивительно, что нервишки у Порошенко последнее время шалят:президент чуть ли не каждый день отличается сомнительнымипоступками. Неадекватное поведение может обрушить и без того невпечатляющийрейтинг главы государства.Так, на одной из встреч с избирателями украинский лидер снялс женщины шапку и швырнул ей в лицо. В другой раз президент потрепал за носмужчину. На фоне Порошенко, да и всех остальных политиков Незалежной, Зеленскийкажется просто верхом адекватности.Выборы президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. Экспертыуверены, что основная борьба развернется между , ПетромПорошенко и Юлией Тимошенко. Большинство политологов сходятся во мнении, чтосудьба президентского кресла решится во втором туре.