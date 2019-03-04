Актер Владимир Зеленский отвесил крепкую оплеуху президенту Украины Петру Порошенко. Рвущийся во власть юморист жестко унизил главу государства и растоптал остатки его надежды на второй президентский срок.
Актер Владимир Зеленский отвесил крепкую оплеуху президенту Украины Петру Порошенко. Рвущийся во власть юморист жестко унизил главу государства и растоптал остатки его надежды на второй президентский срок.
Триумфальное шествие Зеленского к вершинам большой политики
продолжается. За месяц до президентских выборов комик не только не сдает
позиции, но укрепляет их. Шокирующие данные последних социологических опросов
опубликовала экспертная группа "Рейтинг".
Оказалось, что уровень одобрения Зеленского растет как на дрожжах. Если
месяц назад социологи фиксировали рейтинг комика на уровне 12-23%, то теперь за
него готовы проголосовать больше четверти тех, кто придет к избирательным
урнам.
На фоне рванувшего вперед с головокружительной скоростью
Петр Порошенко кажется уставшей, выдохшейся черепахой. Рейтинг главы государства
уже несколько месяцев топчется вокруг отметки в 15%.
Не удивительно, нервишки у Порошенко последнее время шалят:
президент чуть ли не каждый день "отличается" сомнительными
поступками. Неадекватное поведение может обрушить и без того невпечатляющий
рейтинг главы государства.
Так, на одной из встреч с избирателями украинский лидер снял
с женщины шапку и швырнул ей в лицо. В другой раз президент потрепал за нос
мужчину. На фоне Порошенко, да и всех остальных политиков Незалежной, Зеленский
кажется просто верхом адекватности.
Выборы президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. Эксперты
уверены, что основная борьба развернется между , Петром
Порошенко и Юлией Тимошенко. Большинство политологов сходятся во мнении, что
судьба президентского кресла решится во втором туре.