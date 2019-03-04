Актер Владимир Зеленский отвесил крепкую оплеуху президенту Украины Петру Порошенко. Рвущийся во власть юморист жестко унизил главу государства и растоптал остатки его надежды на второй президентский срок.

Актер Владимир Зеленский отвесил крепкую оплеуху президенту Украины Петру Порошенко. Рвущийся во власть юморист жестко унизил главу государства и растоптал остатки его надежды на второй президентский срок.Триумфальное шествие Зеленского к вершинам большой политикипродолжается. За месяц до президентских выборов комик не только не сдаетпозиции, но укрепляет их. Шокирующие данные последних социологических опросовопубликовала экспертная группа "Рейтинг".Оказалось, что уровень одобрения Зеленского растет как на дрожжах. Еслимесяц назад социологи фиксировали рейтинг комика на уровне 12-23%, то теперь занего готовы проголосовать больше четверти тех, кто придет к избирательнымурнам.На фоне рванувшего вперед с головокружительной скоростьюПетр Порошенко кажется уставшей, выдохшейся черепахой. Рейтинг главы государствауже несколько месяцев топчется вокруг отметки в 15%.Не удивительно, нервишки у Порошенко последнее время шалят:президент чуть ли не каждый день "отличается" сомнительнымипоступками. Неадекватное поведение может обрушить и без того невпечатляющийрейтинг главы государства.Так, на одной из встреч с избирателями украинский лидер снялс женщины шапку и швырнул ей в лицо. В другой раз президент потрепал за носмужчину. На фоне Порошенко, да и всех остальных политиков Незалежной, Зеленскийкажется просто верхом адекватности.Выборы президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. Экспертыуверены, что основная борьба развернется между , ПетромПорошенко и Юлией Тимошенко. Большинство политологов сходятся во мнении, чтосудьба президентского кресла решится во втором туре.