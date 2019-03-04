За преступление он получил условный срок

За преступление он получил условный срокЖитель Собинки немного выпил и хотел продолжить, однако денег у него не было. Заметив незнакомого мужчину, который упал, спускаясь с лестницы, и лежал неподвижно, он сразу придумал, что делать: злоумышленник разул лежащего, стащив с него кроссовки, а из кармана брюк вытащил 200 рублей и мобильный телефон, а потом убежал.В общей сложности потерявший сознание мужчина потерял больше 10 тысяч рублей. Когда грабителя поймали, он полностью признал свою вину.Собинский городской суд признал его виновным и назначил наказание – 1,5 года условно с испытательным сроком на 2 года.