Сумма ущерба, причиненного потерпевшим, превысила 210 тысяч рублей.

В январе текущего года в ОМВД России по Юрьев-Польскому району обратился 54-летний местный житель. Мужчина сообщил, что ранее, при получении потребительского кредита в одном из банков, согласился на предложение менеджера и оформил страховку кредитных обязательств, сумма которой, впоследствии, должна была быть ему возвращена. Однако, после выплаты займа, в возврате страховки заявителю отказали, пояснив, что она не была оформлена.В ходе проверки сотрудники полиции, во взаимодействии с сотрудниками кредитно-финасовой организации, установили, что один из менеджеров, 48-летняя жительница Юрьев-Польского, якобы, оформила страхование кредитных обязательств клиента, однако фактически внесенную им денежную сумму перевела на счет своего супруга.По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что подозреваемая, вводя клиентов в заблуждение, оформляла страхование кредитов, расчетные суммы за которые обращала в личное пользование.В настоящее время установлена причастность подозреваемой к семи аналогичным эпизодам противоправной деятельности.Сумма материального ущерба, причиненного потерпевшим, превысила 210 тысяч рублей.Расследование уголовного дела продолжается.В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.