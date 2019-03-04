Ей посвящал песни Высоцкий, ее приглашали на главные роли самые известные российские режиссеры: юбилей у ярчайшей актрисы Ларисы Лужиной. На ее счету более 50 фильмов, в том числе такие знаменитые как На семи ветрах, Тишина, Вертикаль. О чем же сейчас мечтает Лариса Лужина, и каковы ее ближайшие планы?

Ей посвящал песни Высоцкий, ее приглашали на главные роли самые известные российские режиссеры: юбилей у ярчайшей актрисы Ларисы Лужиной. На ее счету более 50 фильмов, в том числе такие знаменитые как "На семи ветрах", "Тишина", "Вертикаль". О чем же сейчас мечтает Лариса Лужина, и каковы ее ближайшие планы?Обычно свой день рождения Лариса Лужина отмечает далеко от дома — в самых неожиданных местах. Но юбилей всенародно любимой актрисы — праздник в некотором смысле не совсем личный. Поэтому его лирическая героиня нашего кино отмечает в Москве."Я написала себе молитву такую, и утром встаю и всегда ее говорю: мой Бог, за все тебя благодарю, за то, что я живу, дышу, хожу, люблю, за жизнь, что прожита не зря", — говорит актриса.Ее путь к актерской мечте был извилист. А началось все в 1959-м с небольшой роли певицы ночного кабаре в фильме "Незваные гости".Всесоюзная слава пришла к Ларисе Лужиной вместе с ролью Светланы в военной драме Станислава Ростоцкого "На семи ветрах"."Меня стали узнавать, появилась популярность, я стала получать письма. Потом много ездили по Советскому Союзу. Много городов, и за границей побывали", — говорит Лариса Лужина.В Каннах на одном из приемов она станцевала твист.- Екатерине Алексеевне Фурцевой это не понравилось. Ведь твист был запрещен — а я вот решилась!От опалы Ларису Лужину спасло вмешательство всесильного режиссера Герасимова. О своих поездках по миру она восторженно рассказывала друзьям-артистам, среди которых был и Владимир Высоцкий."Володя слушал, потому что он сам мечтал попасть. Его никуда не выпускали. Поэтому он написал такую песню от лица какого-то парнишки заводского", — рассказывает актриса.- Куда мне до нее — она была в Париже,И я вчера узнал — не только в нем одном!А с самим Высоцким Лужина сыграет потом в альпинистской драме Станислава Говорухина "Вертикаль".Она сыграла более полусотни ролей. Ее героини — лирические, сильные, красивые."Это уже как бренд, как любят говорить сегодня, — считает народная артистка России, режиссер Светлана Дружинина. — И потрясающе талантливая актриса!""При том что она высокая, статная, красивая, она очень беззащитная, нежная, трогательная", — говорит заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей.А еще Лариса Анатольевна недавно выпустила книгу воспоминаний "Жизнь по вертикали" — о себе, дорогих сердцу людях, актерском и человеческом счастье."Счастье — пташка вольная, где захочет, там и сядет. Просыпаешься, думаешь — слава Богу, солнышко светит — и я уже счастлива", — говорит она.