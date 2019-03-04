Михаил Трухин, тот самый Слава Волков из Улиц разбитых фонарей, рассказал о самом страшном событии в своей жизни. Артист попал в зону боевых действий.

Михаил Трухин, тот самый Слава Волков из "Улиц разбитыхфонарей", рассказал о самом страшном событии в своей жизни. Артист попал взону боевых действий.Во время съемок фильма "Афганский излом" актероказался в самом центре вооруженного конфликта. По словам Трухина, тогда он впервые увидел то,о чем раньше только читал в книгах, – озлобленную толпу, жаждущую крови."Начало съемок было зимой, и я целый месяц провел в Душанбе.Мы ездили в кишлаки, в горы – снимали. И там началась война, в Таджикистане. Войнойпахло в воздухе. Мы с Филиппом Янковским пошли на рынок местный, он там очень колоритный,буквально за день до этих событий. Не сговариваясь, мы поняли, что чем-тонехорошим пахнет. Обычно гостеприимные и радушные таджики очень поменялись, водин день", – поведал Трухин в студии программы "Судьба человека" телеканала "Россия1".Звезда вспомнила, как в одночасье люди из России в Душанбе буквально стали мишенями. На наших соотечественников объявили охоту."Начались беспорядки, таджики вышли все на улицы, ловилирусских. Переворачивали коляски с детьми, топтали. Я впервые видел, что такоенеуправляемая толпа, которой нет ни конца ни края. Как она идет, как онасметает на своем пути все", – добавил Михаил.Через несколько часов после начала погромов гостиницу, вкоторой жил Трухин и его коллеги, окружили вооруженные люди. Местные жители билистекла и пытались прорваться в номера."Знали, что там русские, бегали по гостинице. У кастелянш,которые ключи выдают, пытались взять списки, чтобы получить доступ к номерам. Мызабаррикадировались в номерах. Придвинули мебель, кровати к дверям. Тогдашний министр культуры написал письмо спросьбой нас охранять. Прислали ОМОН, "Альфа" из Москвы. Гостиницу оцепили. Пришлавоенная техника. Стали летать вертолеты. На вторые сутки нас эвакуировали", – говоритартист.Съемочная группа вернуласьв Санкт-Петербург. Они дождались пока волнения в Таджикистане утихнут и следующимлетом вновь отправились в Таджикистан, чтобы завершить картину.