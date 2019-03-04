Михаил Трухин, тот самый Слава Волков из Улиц разбитых
фонарей, рассказал о самом страшном событии в своей жизни. Артист попал в
зону боевых действий.
Михаил Трухин, тот самый Слава Волков из "Улиц разбитых
фонарей", рассказал о самом страшном событии в своей жизни. Артист попал в
зону боевых действий.
Во время съемок фильма "Афганский излом" актер
оказался в самом центре вооруженного конфликта. По словам Трухина, тогда он впервые увидел то,
о чем раньше только читал в книгах, – озлобленную толпу, жаждущую крови.
"Начало съемок было зимой, и я целый месяц провел в Душанбе.
Мы ездили в кишлаки, в горы – снимали. И там началась война, в Таджикистане. Войной
пахло в воздухе. Мы с Филиппом Янковским пошли на рынок местный, он там очень колоритный,
буквально за день до этих событий. Не сговариваясь, мы поняли, что чем-то
нехорошим пахнет. Обычно гостеприимные и радушные таджики очень поменялись, в
один день", – поведал Трухин в студии программы "Судьба человека" телеканала "Россия
1".
Звезда вспомнила, как в одночасье люди из России в Душанбе буквально стали мишенями. На наших соотечественников объявили охоту.
"Начались беспорядки, таджики вышли все на улицы, ловили
русских. Переворачивали коляски с детьми, топтали. Я впервые видел, что такое
неуправляемая толпа, которой нет ни конца ни края. Как она идет, как она
сметает на своем пути все", – добавил Михаил.
Через несколько часов после начала погромов гостиницу, в
которой жил Трухин и его коллеги, окружили вооруженные люди. Местные жители били
стекла и пытались прорваться в номера.
"Знали, что там русские, бегали по гостинице. У кастелянш,
которые ключи выдают, пытались взять списки, чтобы получить доступ к номерам. Мы
забаррикадировались в номерах. Придвинули мебель, кровати к дверям. Тогдашний министр культуры написал письмо с
просьбой нас охранять. Прислали ОМОН, "Альфа" из Москвы. Гостиницу оцепили. Пришла
военная техника. Стали летать вертолеты. На вторые сутки нас эвакуировали", – говорит
артист.
Съемочная группа вернулась
в Санкт-Петербург. Они дождались пока волнения в Таджикистане утихнут и следующим
летом вновь отправились в Таджикистан, чтобы завершить картину.