Депутаты обсудили развитие малых населенных пунктов в регионе и не только. В Доброграде состоялось выездное заседание Комитета по региональной политике и местному самоуправлению Госдумы с

Депутаты обсудили развитие малых населенных пунктов в регионе и не только. В Доброграде состоялось выездное заседание Комитета по региональной политике и местному самоуправлению Госдумы с участием региональных парламентариев. На повестке дня были вопросы, связанные с развитием поселений и градостроительства, а также с реконструкцией городов и посёлков. Депутаты обсудили развитие малых населенных пунктов в регионе и