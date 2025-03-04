Бывшего председателя правления СНТ «Мечта 1» приговорили к 3,5 годам колонии за присвоение двух миллионов рублей. На эти деньги управленец должен был построить газопровод, но решил, что может

Бывшего председателя правления СНТ «Мечта 1» приговорили к 3,5 годам колонии за присвоение двух миллионов рублей. На эти деньги управленец должен был построить газопровод, но решил, что может потратить их интереснее. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры области, все произошло еще в 2012 году. Председатель предложил садоводам построить газопровод. Дело хорошее. Люди согласились. Три года собирали