Утренние часы на улице Вокзальной превратились в длительные очереди и громкие споры. Причина — выдача талонов на получение трудового патента в миграционном центре. В день, как рассказывают

Утренние часы на улице Вокзальной превратились в длительные очереди и громкие споры. Причина — выдача талонов на получение трудового патента в миграционном центре. В день, как рассказывают мигранты, ожидают своего шанса получить заветный документ до трехсот человек. В половину восьмого утра понедельника наша съемочная группа насчитала порядка 80-ти граждан Узбекистана, Таджикистана и так далее. И