Суд назначил ему 3,5 года принудительных работ и взыскал 1 миллион рублей ущерба.

Курьер мошенников из Коврова Владимирской области осужден за обман восьми пенсионеров на сумму 2,2 миллиона рублей. Прокуратура региона сообщает, что инцидент произошел в мае 2024 года.Мошенники звонили пожилым людям, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов, и убеждали их передать деньги для «возмещения вреда» пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Получив согласие, курьер на арендованном автомобиле подъезжал к домам пенсионеров и забирал деньги.Мужчину признали виновным по статьям о мошенничестве, ему назначили 3,5 года принудительных работ и взыскали 1 миллион рублей ущерба. Приговор еще не вступил в силу.