Пожар начался в 03:43, и к моменту прибытия спасателей уже горели три склада.

В ночь на 1 марта в Владимире произошел крупный производственный пожар на складах с буровыми растворами. По предварительным данным, причиной возгорания стал электропровод, соединяющий два склада. Об этом стало известноПожар начался в 03:43, и к моменту прибытия спасателей уже горели три склада. Локализовать огонь удалось к 07:28 на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Пожар вызвал образование едкого смога, который окутал половину города. Полная ликвидация огня завершилась в 16:46.В настоящее время дознаватели продолжают выяснять обстоятельства происшествия и оценивать ущерб. Напомним, ранее мы писали, что