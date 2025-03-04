После ампутации обеих ног военному необходима перепланировка жилья.

Пациенты психоневрологического интерната в Собинке помогают многодетному отцу Илье Чевтаеву, который вернулся с фронта с тяжелым ранением. По информации газеты «Доверие», владимирцы уже изготавливали блиндажные свечи и вязали носки для бойцов, а теперь участвуют в ремонте дома Чевтаевых.После ампутации обеих ног Илье необходима перепланировка жилья, и пациенты интерната помогли убрать 10 мешков строительного мусора. В будущем они планируют продолжить оказание помощи семье.Напомним, ранее мы писали, что