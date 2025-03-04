Сергей Шишкин возглавил областной суд с 1 мая 2021 года.

3 марта президент России Владимир Путин подписал указ о награждении выдающихся россиян. В числе отмеченных оказался председатель Владимирского областного суда Сергей Шишкин, который был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за свои достижения в укреплении законности и защиту прав граждан.Сергей Шишкин возглавил областной суд с 1 мая 2021 года, а до этого почти 15 лет руководил Петушинским районным судом. В прошлом году он отметил своё 60-летие.Напомним, ранее мы писали, что