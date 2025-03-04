Серийный маньяк Денис Писчиков, с 2004 года отбывающий пожизненное в колонии «Белый лебедь», признался в расправе еще над еще двумя людьми.Он заявил, что двойное убийство пенсионеров в

Серийный маньяк Денис Писчиков, с 2004 года отбывающий пожизненное в колонии «Белый лебедь», признался в расправе еще над еще двумя людьми.Он заявил, что двойное убийство пенсионеров в Александрове и убийство пожилой женщины в Киржаче в начале 2002 года – его рук дело. Об этом сообщили пресс-службы Следкома и прокуратуры Владимирской области. По версии следствия, в начале