«Ростелеком» вновь объединил людей со всей России в новом сезоне социального проекта «Потому что мы — семья». В этот раз герои расскажут о проблемах, с которыми они столкнулись в

«Ростелеком» вновь объединил людей со всей России в новом сезоне социального проекта «Потому что мы — семья». В этот раз герои расскажут о проблемах, с которыми они столкнулись в современном цифровом мире. Посмотреть кинооткровения на знакомую тему можно уже сейчас в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ). Съемки нового сезона проекта прошли в шести