Масштабный городской проект Зима в Москве завершился, собрав около 30 миллионов участников – москвичей и гостей столицы.

Масштабный городской проект "Зима в Москве" завершился, собрав около 30 миллионов участников – москвичей и гостей столицы.Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге подвел итоги трехмесячного проекта "Зима в Москве", отметив почти 53 тысячи различных мероприятий и огромное количество положительных эмоций. Он выразил благодарность организаторам, артистам, волонтерам и всем, кто внес свой вклад в успех проекта."Зима в Москве" стал грандиозным событием, объединившим почти 30 миллионов москвичей и гостей столицы. Проект запомнился не только масштабом, но и своей добротой. Более 35 000 подарков были собраны для "Домиков добра" проекта "Москва помогает", тысячи теплых вещей и открыток переданы участникам СВО и детям новых регионов, а 30 000 сертификатов на бесплатное посещение катков и 17 000 билетов на елки – членам семей участников СВО.Фестивали и мероприятия проекта поразили своим разнообразием: более 170 ледовых шоу с участием звезд фигурного катания, парковый бал-спектакль "Театр в шкатулке", расширенный фестиваль Китайского Нового года, "Город света" с его впечатляющими световыми проекциями (почти 4000 часов), популярнейший "Москино" с аншлаговыми показами спектакля "Соборная площадь", семейное пространство в Московском дворце пионеров (более 115 000 посетителей), "Маркет волшебства" (более 570 000 посетителей и 3500 бесплатных мероприятий) с поддержкой столичного бизнеса.В проекте приняли участие и столичные предприниматели, предоставившие более 900 специальных предложений в рамках "Заходи на огонек!", а также участники II Московской недели красоты.Спортивные мероприятия проекта – трассы с искусственным оснежением, горнолыжные склоны, катки (более 100 000 посетителей на катке "Лужники", почти полмиллиона – на катке ВДНХ), мастер-классы по фигурному катанию, фестиваль "Московские традиции", "Мой спортивный район" – привлекли десятки тысяч участников.Гости столицы могли оценить новогодние спектакли в Гостином дворе, фестиваль "Снег и лед" с его ледяными скульптурами и "Ледяным замком чудес" (более 75 000 посетителей), экскурсии проекта "Наследие вокруг нас" с использованием VR-технологий, а также увлекательную игру с дополненной реальностью "Зима в Москве" в приложении RUSSPASS (более 730 000 посещений локаций).