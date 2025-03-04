Размер налога составит 1% от налоговой базы в первый год.

С 1 января 2025 года в 35 населенных пунктах Владимирской области вводится туристический налог, который будет взиматься с гостиниц и мест размещения туристов. Размер налога составит 1% от налоговой базы в первый год, с прогнозируемым увеличением до 5% к 2029 году.Среди муниципалитетов, решивших воспользоваться новым налоговым правом, отмечены города Александров, Владимир, Вязники, Гороховец, Гусь-Хрустальный и Суздаль, а также ряд сельских поселений. В Гусь-Хрустальном районе налог введён в нескольких посёлках, несмотря на отсутствие значительного числа мест для туристов.Ввод налога обусловлен стремлением улучшить финансовое состояние местных бюджетов и развивать туристическую инфраструктуру региона.