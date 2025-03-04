Предполагается, что в будущем станет возможным, например, устанавливать предельные сроки содержания животных в приютах.

В Госдуме разрабатывают закон, который защитит в том числе и жителей Владимирской области от нападений бездомных животных. Проект документа, по словам депутата Игоря Игошина, отправят и в наш регион. Ближайшие две недели проект будет на обсуждении.Предполагается, что в будущем станет возможным, например, устанавливать предельные сроки содержания животных в приютах.— Дело в том, что действующая в настоящее время система мер по обращению с бездомными животными, которая предполагает их возвращение в прежнюю среду обитания (на улицу) после чипирования и стерилизации, не позволяет обеспечить безопасность людей, — пояснил Игорь Игошин.Депутат считает, что необходимо внимательно работать над созданием свода правил и для тех, кто сначала приручает братьев наших меньших, а затем, бросает их на произвол судьбы.