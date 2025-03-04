Водитель согласился возместить ущерб, однако против него составили три протокола.

В Гусе-Хрустальном Владимирской областипроизошел необычный инцидент: водитель «Нивы» случайно врезался в витрину магазина, пытаясь припарковаться. Все сняла камера видеонаблюдения.К счастью, проходящий мимо мужчина успел увернуться, и в результате удара пострадали толькоо две торговые точки — рыбный и табачный магазины. Владелице рыбного магазина предстоит ремонт: стекло разбито, а временная защита здания сделана из легко повреждаемого поликарбоната.Водитель согласился возместить ущерб, однако против него составили три протокола. Он был за рулем без водительских прав и страховки, а также успел выпить после аварии. Теперь мужчине грозит штраф и лишение прав, причем на длительный срок. Несмотря на происшествие, магазины продолжают работать в обычном режиме.Напомним, ранее мы писали, что