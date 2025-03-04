В МЧС назвали предварительную причину крупного пожара в промзоне «Яма». Дознаватели предполагают, что виной всему – неустановленный аварийный режим работы электросети. Загорелся провод,

В МЧС назвали предварительную причину крупного пожара в промзоне «Яма». Дознаватели предполагают, что виной всему – неустановленный аварийный режим работы электросети. Загорелся провод, протянутый между двумя складами. В итоге огонь распространился на 3,5 тысячи квадратных метров. Черный дым заволок юго-западную часть города ночью 1 марта. Сигнал в тревожную службу поступил в 3:43. Горели три склада