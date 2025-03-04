Новая действенная защита от мошенников появилась на портале Госуслуг. Теперь граждане смогут сами отключить функцию получения кредитов и займов, то есть сотрудники банков просто не смогут

Новая действенная защита от мошенников появилась на портале Госуслуг. Теперь граждане смогут сами отключить функцию получения кредитов и займов, то есть сотрудники банков просто не смогут их оформить. О том, как это сделать, рассказали в мэрии. На портале Госуслуг начал работать новый сервис. С его помощью пользователь может ограничить себя в получении кредитов. Это нужно