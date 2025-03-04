По данным организаторов, экспозицию за четыре месяца посетили более 150 тыс. человек.

Выставку-байопик "Виктор Цой. Легенда" в пространстве "Севкабель порт", раскрывающую творчество лидера группы "Кино" Виктора Цоя в петербургском контексте, продлили до конца летнего сезона, сообщается в Telegram-канале проекта."Выставка "Виктор Цой. Легенда" продолжает свою работу до осени", - говорится в сообщении. Экспозиция открылась 12 октября 2024 года, и, по данным организаторов, за четыре месяца ее посетили более 150 тыс. человек.Выставка представляет собой продолжение проекта, представленного в Москве в 2022 году. Создатели сделали ее более зрелищной и дополнили акцентом на роли Ленинграда/ Петербурга в истории феномена прогремевшей в 1980-е годы и актуальной до сих пор рок-группы, а также артефактами, принадлежавшими Цою и его семье. Экспозиция построена не по хронологическому, а по тематическому принципу.На выставке демонстрируется более 300 предметов, связанных с жизнью Виктора Цоя: гитары, черновики, личные письма, фотографии, сценические костюмы, картины разных лет и арт-образы. Для петербуржцев создатели выставки приготовили экспонаты, которые никогда не выставлялись - удочка, с которой Цой отправился на рыбалку в тот самый роковой августовский день 1990 года, или очень личная вещь из коллекции Наталии Разлоговой - двойной кулон с сердцем и ключом к нему, приобретенный Цоем в январе 1990 года во время поездки в США. Вместе с командой dreamlaser создатели проекта сделали световое шоу для последнего зала, где звучит запись песни "Последний герой" со стадионного концерта современного проекта группы "Кино".В Москве выставку о Викторе Цое продлевали дважды из-за ее популярности.