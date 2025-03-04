Яркое солнце и тепло, за которые мы так любим весеннее время года, в марте разглядеть непросто. Но онлайн-кинотеатр Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) знает, где их искать, и

Яркое солнце и тепло, за которые мы так любим весеннее время года, в марте разглядеть непросто. Но онлайн-кинотеатр Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) знает, где их искать, и готов стать для зрителей проводником в весну. В дорогу можно взять загадочное фэнтези, полезный научпоп, интеллектуальные блокбастеры, бодрую дораму и много-много романтики. Все это поклонники хорошего