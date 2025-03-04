В Роспотребнадзоре поделились статистикой заболеваемости ОРВИ, гриппом и ковидом. На девятой неделе (с 24 февраля по 2 марта) в области заболеваемости ОРВИ выросла на 8,5% по сравнению с

В Роспотребнадзоре поделились статистикой заболеваемости ОРВИ, гриппом и ковидом. На девятой неделе (с 24 февраля по 2 марта) в области заболеваемости ОРВИ выросла на 8,5% по сравнению с предыдущей неделей. В больницы области с симптомами ОРВИ обратились 13 494 человека и 4 552 – в медучреждения Владимира. Также жители региона продолжают болеть гриппом. За 7 дней