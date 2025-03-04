В Роспотребнадзоре поделились статистикой заболеваемости ОРВИ, гриппом и ковидом. На девятой неделе (с 24 февраля по 2 марта) в области заболеваемости ОРВИ выросла на 8,5% по сравнению с
<a href="https://33live.ru/novosti/04-03-2025-vladimircy-stali-bolet-orvi-chashhe-a-kovidom-rezhe.html" target="_blank">Владимирцы стали болеть ОРВИ чаще, а ковидом – реже</a> - В Роспотребнадзоре поделились статистикой заболеваемости ОРВИ, гриппом и ковидом. На девятой неделе (с 24 февраля по 2 марта) в области заболеваемости ОРВИ выросла на 8,5% по сравнению с
[url=https://33live.ru/novosti/04-03-2025-vladimircy-stali-bolet-orvi-chashhe-a-kovidom-rezhe.html]Владимирцы стали болеть ОРВИ чаще, а ковидом – реже[/url] - В Роспотребнадзоре поделились статистикой заболеваемости ОРВИ, гриппом и ковидом. На девятой неделе (с 24 февраля по 2 марта) в области заболеваемости ОРВИ выросла на 8,5% по сравнению с