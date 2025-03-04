Проверка обнаружила множество повреждений, включая выбоины и колейность, что создает опасность для автомобилистов.

Прокуратура Владимирской области отреагировала на жалобы водителей о плохом состоянии дороги Р-132 «Золотое кольцо», которая соединяет Владимир с Нижним Новгородом и Москвой. Проверка обнаружила множество повреждений, включая выбоины и колейность, что создает опасность для автомобилистов.В результате прокуратура направила представление генеральному директору АО «ДЭП № 7», ответственной за ремонт дороги, и возбудила административное дело за нарушение требований безопасности дорожного движения. Также претензии были направлены руководителю ФКУ Упрдор «Москва-Нижний Новгород» за ненадлежащий контроль.Напомним, ранее мы писали, что