Владимирский планетарий покинет свое устоявшееся место в здании Николо-Кремлевской церкви. Об этом сообщил мэр Дмитрий Наумов в социальных сетях. Куда именно переедет планетарий – в

Владимирский планетарий покинет свое устоявшееся место в здании Николо-Кремлевской церкви. Об этом сообщил мэр Дмитрий Наумов в социальных сетях. Куда именно переедет планетарий – в посте не уточняется, однако по нашей информации, он расположится в «Звездном доме» в Центральном парке. Речь об этом шла давно, предыдущий глава города Андрей Шохин собирался перенести туда планетарий еще в