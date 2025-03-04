По инициативе губернатора Александра Авдеева во Владимирской области принят закон.

По инициативе губернатора Александра Авдеева во Владимирской области принят закон, направленный на социальную поддержку семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам. Новый закон, разработанный в рамках региональной программы повышения рождаемости, действует до 2027 года и включает значительные меры поддержки.Согласно закону, размер выплаты на погашение ипотеки для семей, в которых после 1 января 2025 года родился третий или последующий ребенок, увеличен с 450 тыс. рублей до 1 млн рублей. Для получения помощи жилье должно находиться на территории региона.Закон также устанавливает условия и порядок предоставления этой меры социальной поддержки для граждан России, проживающих во Владимирской области. Поддержка предназначена для многодетных матерей и отцов, которые являются заёмщиками или поручителями по ипотечным кредитам, заключённым до 1 июля 2028 года, и уже получили федеральные выплаты в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотеки.Заявления на погашение кредита могут подаваться в электронном виде через портал государственных услуг или непосредственно через кредитные организации. Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных на реализацию этой меры, стало Министерство архитектуры и строительства Владимирской области.