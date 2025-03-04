«Важный шаг к решению накопившихся проблем» — так глава Владимира оценил создание единых образовательных центров на территории города. Дмитрий Наумов встретился с руководителями

«Важный шаг к решению накопившихся проблем» — так глава Владимира оценил создание единых образовательных центров на территории города. Дмитрий Наумов встретился с руководителями объединенных школ и детских садов. Об этом в мэрии сообщили 3 марта. Спустя два месяца после объединения школ власти рапортуют, что никаких негативных последствий после создания центров нет.Напомним, в октябре прошлого года