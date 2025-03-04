Во Владимире произошла авария с общественным транспортом. Иномарка не пропустила городской автобус 20С и врезалась в него. Как сообщили в ГАИ, столкновение случилось сегодня, 4 марта, в районе

Во Владимире произошла авария с общественным транспортом. Иномарка не пропустила городской автобус 20С и врезалась в него. Как сообщили в ГАИ, столкновение случилось сегодня, 4 марта, в районе дома №46 улице Чайковского. Алена Бусько, старший инспектор отдела ГАИ г. Владимира Водитель автомобиля «Мерседес Бенц» 1969 г.р. при совершении маневра разворота не предоставил преимущество в движении