Коллектив, созданный им и ныне возглавляемый его дочерью Василисой Маркиной, выступит в этот день.

19 марта в Центре классической музыки Владимира пройдет вечер памяти основателя и дирижера Владимирского Губернаторского симфонического оркестра Артема Маркина. Коллектив, созданный им и ныне возглавляемый его дочерью Василисой Маркиной, выступит в этот день.Напомним, что Артем Эдуардович ушел из жизни 19 марта прошлого года в возрасте 54 лет после тяжелой болезни. Прощание с маэстро прошло В июле ему посмертно было присвоено звание «Почетный гражданин Владимирской области».Напомним, ранее мы писали, что