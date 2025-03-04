Хозяин отказался от неё и выбросил из дома.

В приюте для бездомных животных «Дорога добра» сообщили о спасении собаки по имени Берта. Хозяин отказался от неё и выбросил из дома. На улице на Берту напала другая собака и сильно покалечила.Добровольцы оказали ей первую помощь: обработали рану и начали курс антибиотиков.Берта — молодая собака, которая по размерам не больше корги. В приюте надеются найти для нее «собакородителей». Планируется стерилизация Берты. Волонтеры уверяют, что она станет верной и ласковой подругой.